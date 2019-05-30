الحزب الليبرالي الكندي رشح حسن غية للانتخابات النيابية في مونتريال

أعلن الحزب الليبرالي في دائرة سان ليونارد سان ميشال - مونتريال كندا - تبني ترشيح اللبناني حسن غية للانتخابات ​الفدرالية​ المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

ونال حسن غية المرتبة الاولى بين المرشحين بنيله اعلى نسبة من الاصوات في منطقة اعتادت ان تختار مرشحها من الجالية الايطالية ما يعتبر فوزا كاسحا له.

والجدير ذكره ان المرشح المذكور وهو مهندس ومحام يتقن ست لغات وقد تحدث بعد فوزه باللغات الايطالية، الفرنسية، العربية والانكليزية ما لاقى استحسانا كبيرا لدى الناخبين ذوي العرقيات المختلفة.