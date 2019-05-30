لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "يزداد الإعتراض على ​سد بسري​ لعدة أسباب وآخرها بيئية ، قد يكون من المفيد تفسير أهمية قيام السد لحاجة ​بيروت​ الكبرى للمياه في المستقبل. أما مشروع سد ​الحاصباني​ فإنه من الضروري الغاءه أو تغيير موقعه لأنه مشروع تهجير أهل المنطقة كونه سيطمر معظم الأراضي الزراعية والأملاك".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: مشروع سد الحاصباني يجب الغاءه لأنه مشروع تهجير لأهل المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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