ريما كرنبي: باسيل ارسل رسالة لنظيره السوري للافراج عن كرنبي ورايد

اشارت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي الى ان وفدا من بلدية عرسال ومخاتيرها التى وزير الخارجية جبران باسيل طالباً منه التدخل للإفراج عن وسام كرنبي ونايف رايد.
ولفتت في حديث صحفي إلى أن وزير الخارجية تواصل مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كان قد تدخّل على خط التواصل مع النظام السوري، بطلب من رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري، مطلعاً منه على آخر المعطيات في هذه القضية، لافتة كذلك إلى أن وزير الخارجية بعث برسالة إلى نظيره السوري بهذا الشأن، وقد وعد الوفد خيراً.
وكان عثر منذ اسبوع على حسين الحجيري مقتولاً في جرود عرسال الخميس، في أثناء توجهه إلى المنطقة مع كرنبي ورايد لتفقد بساتينهم والإفطار فيها.
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