الفرزلي: سنحافظ على نسبة العجز التي حددت بالموازنة تمهيدا لاسقاطها

أكّد نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ "ان اعلان ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، ​حالة الطوارئ​ غير واردة"، مشيرا الى ان "الحوارات الجارية بين مؤسسات الدولة وأصحاب الشأن، تسير وفق منطق الامور ومجلس النواب سيناقش بالنتيجة ​الموازنة​ ويقاربها بشكل علمي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، لافتا الى ان "لا اساس للاخبار التي تقول ان وزير المال تخلى عن دوره المالي، فالموازنة صدرت بالطريقة الدستورية السليمة".

وشدد الفرزلي في حديث اذاعي على "ان سنحافظ على نسبة ​العجز​ التي حددت بالموازنة تمهيدا لاسقاطها، وهي مسألة غير قابلة للجدل،" موضحا ان "مجلس النواب بانتظار وصول الفذلكة والموازنة، ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ابراهيم كنعان يقوم بدوره في هذا الاطار وجاهز لدعوة اللجنة للاجتماع ومناقشة أرقام الموازنة" مضيفا ان ا"لمدة التي سيستغرقها إقرارها يتراوح ما بين الشهر والشهر ونصف، اما قطع الحساب فهناك اشكالية بأن ​ديوان المحاسبة​ اعلن عدم القدرة على إصداره في المدة الفاصلة لاقرار الموازنة، بعد تأخير وصول قطوعات الحسابات عن السنوات الماضية اليه،" ولفت الفرزلي من جهة اخرى الى "ان فكرة التوظيف السياسي فكرة متوارثة ومتعاقبة منذ العام 1943، وحصلت قبل ​الانتخابات النيابية​، مع العلم ان هناك فائض في الوظائف العامة، ولكننا اليوم وضعنا حدا للتوظيف خارج اطار القانون".