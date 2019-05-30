نجل الشاه يضع خارطة طريق لـ"إسقاط" النظام في إيران

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"الخليج 365" من نيويورك: مع اشتداد العقوبات الأميركية ضد إيران، والتعزيزات العسكرية في الشرق الأوسط، تزامنا مع تردي الأوضاع الاقتصادية في طهران، لا يحبذ، رضا بهلوي، نجل الشاه السابق، إسقاط النظام الإيراني بواسطة العنف.

ويؤمن بهلوي في المقاومة اللاعنفية ضد نظام رجال الدين في إيران، فهو يرفض بشدة فكرة قيام المواطنين العاديين بحمل السلاح ضد (آيات الله)، وبدلا عن ذلك يعتقد أنه من الممكن خلق "انهيار داخلي" من خلال وسائل غير عنفية من شأنها ايصال قيادة جديدة إلى السلطة.

نتيجة أخرى

وكتب ايلان بيرمان في (ناشيونال انترست) يتحدث عن الخطوات الأميركية الأخيرة حيال ايران، والهدف منها، فالرئيس دونالد ترمب قال مرارًا وتكرارًا إنه على استعداد للتفاوض على اتفاقية جديدة مع نظام آية الله في إيران لتحل مكان خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوقيع عليها عام 2015، وأشار "إلى ان هذا قد يحدث بالفعل اذا وافق الإيرانيون على العودة إلى طاولة المفاوضات لكن الضغط الاقتصادي والسياسي الهائل الذي تمارسه الولايات المتحدة الآن على إيران يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أخرى وهي انهيار النظام الإيراني الحالي. ما يطرح سؤالًا رئيسيًا لصانعي السياسة: إذا نجحت الولايات المتحدة بالفعل في إحداث تحول أساسي في إيران ، فماذا سيحدث بعد ذلك؟".

شعبية بهلوي

إنطلاقا من هذا التساؤل، يفتح بيرمان باب الحديث عن رضا بهلوي الذي حالت ثورة الخميني في خلافته لوالده، ورغم انتقاله للإقامة في الغرب لا يزال بهلوي اليوم يؤثر بشكل كبير في الكثير من المغتربين الإيرانيين، وكذلك في الشارع الإيراني حيث ارتفعت الشعارات المؤيدة له في الاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر عام 2017، لكن حركته أقل أهمية بين صانعي السياسة والخبراء الأميركيين، الذين وعلى الرغم من معرفته باسمه إلا ان لديهم القليل من الإلمام برؤيته.

خيارات اميركا

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ويعتقد بهلوي بحسب بيرمان أن الولايات المتحدة تواجه خيارًا مزدوجا في سياستها تجاه إيران ويمكن لها ان تتبع الوضع الراهن والتعويل على تغير سلوك القيادة الحالية، او الرمي بكل ثقلها من اجل إيجاد نظام جديد في طهران، وبحسب بهلوي فإن المسار الذي تختاره واشنطن سيكون له تأثير عميق على مجموعة من القضايا، من الملف النووي إلى العلاقات الثنائية إلى موقف إيران في الشرق الأوسط.

تغير الاوضاع

وفق نجل الشاه، فإن ظروف الثورة الخضراء عام 2009 تختلف عن الظروف الحالية، ويلفت، فمنذ عشر سنوات كان هناك ما يشبه "المعارضة الموالية" التي سعت إلى إصلاح الجمهورية الإسلامية بدلاً من تفكيكها، اما اليوم فالاوضاع مختلفة وتحدو اغلبية الإيرانيين الساحقة رغبة في احداث تغيير جذري في الحكومة، والاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني واضحة للغاية.

الشعب حليف واشنطن

ويرى ان الولايات المتحدة وحيدة في معركتها ضد ايران، ويصف الموقف الأوروبي بالجبان، ويضع روسيا في خانة اكبر أعداء أي تغيير حقيقي في ايران، ومع ذلك، يصر على القول إن الولايات المتحدة لديها حليف هو الشعب الإيراني، المستعد لتحمل العقوبات والمصاعب الاقتصادية طالما أنه يدرك أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية طويلة الأجل لإحداث تغيير جذري في البلاد.

المعارضة الايرانية

كما يعتقد بهلوي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المعارضة الإيرانية هو "الخوف من المجهول" الناتج عن النقاشات حول بدائل النظام، وللخروج من هذا الامر، يشير الى حاجة المعارضة الإيرانية لإنشاء "خارطة طريق" للانتقال السياسي، فضلاً عن نوع من التنظيم غير السياسي لتوقع الاشكالات المستقبلية وتقديم الحلول.

ولا يستبعد نجل الشاه رغبة أي حكومة إيرانية في المستقبل تخلف السلطة الحالية في ان تكون قوة نووية، لكنه يعتبر ان الاستثمار في النووي -على الأقل في المستقبل القريب- سيكون حماقة، وهو يرى ان الأولوية يجب ان تنصب على بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.