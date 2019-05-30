شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج يستعرض مكاسب القبض على الإرهابى هشام عشماوى: "خزينة أسرار سوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إن الإرهابى هشام عشماوى يمثل خزينة أسرار سوداء ستقودنا إلى معلومات كانت غائبة عنا طوال الفترة الماضية، خاصة أنه ذهب إلى تركيا، ثم إلى الشام فى سوريا وحارب ضد بشار الأسد، ثم إلى مصر ومنها إلى ليبيا، وحارب 4 سنوات فى درنة مع الدواعش، متابعاً: "حجم المعلومات اللى عنده ضخم للغاية".

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وأضاف "فرج"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المعلومات المتاحة لدى هذا الإرهابى ستكشف مصادر التمويل المادى، ومصادر التمويل بالأسلحة، وأماكن التدريبات، وأسلوب التدريب، والشبكة العنكبوتية للتنظيمات سواء داعش أو القاعدة فى مصر أو خارج مصر، وأسلوب الاتصالات كيف كانت تتم بينه وبين العناصر الموجودة فى مصر.

وتابع الخبير الاستراتيجى، أن الإرهابى هشام العشماوى لديه أيضاً أسلوب التخطيط للعمليات التى كانت تتم فى مصر حينما كان فى ليبيا، وما الدول التى كانت تقدم له المساعدة والمعونة، وأسلوب وتكتيك حصوله على المعلومات من داخل مصر.