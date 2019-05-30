شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 22 رحلة من جدة والمدينة لعودة المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 22 رحلة دولية مقبلة من مطاري جدة والمدينة وذلك لعودة المعتمرين المصريين بعد أدائهم مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن انه من المقرر أن يستقبل مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة 10 رحلات تابعة للخطوط الجوية السعودية 8 رحلات قادمة من جدة ورحلتين قادمتين من المدينة، على متنها عدد من من المعتمرين العائدين من العمرة.

واضافت المصادر أن انه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 12 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بواقع 7 رحلات من جدة مقابل 5 رحلات من المدينة.

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وتشهد الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك.