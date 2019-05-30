نشاط الرئيس وتسلم مصر الإرهابي عشماوي في أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وتسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي، وعدد من قضايا الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: صقورنا ستنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حيا رجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوى من ليبيا في عملية مخابراتية صعبة: هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه، وأكد أن الحرب على الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد بذل دماءه، وقدم نفسه فداء للوطن.

وعبرت القوي السياسية والبرلمانية عن فخرها واعتزازها برجال القوات المسلحة والمخابرات العامة التي أثمرت جهودهم تسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي أبرز الشخصيات الإرهابية في تنظيمي "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" والمسئول المباشر عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأكد المجلس دعمه الكامل الدولة وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الإرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المضلة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون، وأكد البرلمان ان يد الدولة المصرية قادرة على أن تطول كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.

وأكد الأزهر، فى بيان أمس، أن الجيش المصري والشرطة يقدمان أروع الأمثلة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، كما أنهما يرسلان رسالة بأنه لن يستطيع أحد الإفلات من العقاب، خاصة من أراقوا دماء الأبرياء.

ووجه رئيس البرلمان الإفريقي روجيه نكودانج التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي وتسليمه لمصر.

وتحت عنوان "الرئيس يشهد الاحتفال بليلة القدر الأحد المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاحتفال بليلة القدر الذى تنظمه وزارة الأوقاف يوم الأحد المقبل، ويوجه كلمة للشعب المصري والأمة الإسلامية في هذه المناسبة، كما يكرم خلال الاحتفال حفظة القرآن الكريم، الذين حصلوا على المراكز الأولى في المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم، التى نظمتها وزارة الأوقاف فى شهر مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتفال يقام بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وقيادات وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف.

كما يلقى شيخ الأزهر كلمة تتضمن جهود الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال، بينما تتضمن كلمة وزير الأوقاف جهود الوزارة فى مواجهة التطرف ونشر سماحة الإسلام، وكذلك جهود الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع، من خلال المساهمة في العديد من المبادرات والخطط الدعوية.

وتحت عنوان "مصر فرحانة بعد استعادة عشماوي" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فرحة شعبية عارمة وسط مشاعر بالفخر والاعتزاز عاشتها جميع الأسر المصرية ليلة أمس الأول، بعد تسلم الإرهابي الخائن هشام عشماوى من السلطات الليبية، وهو العقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية ، التى راح ضحيتها عدد من شهداء الوطن، وانطلقت الزغاريد لحظة مشاهدة المصريين له أثناء اقتياده من الطائرة مكبلا بالقيود الحديدية ، وسط صقور مصر من رجال الأمن والمخابرات، وذلك بعد قيام الجيش الوطني الليبي بتسليم الإرهابي الخطير للسلطات المصرية، ليواجه العدالة فيما دبره ونفذه من مذابح مروعة ضد رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.

وأضافت الصحيفة أن عبارات الثناء والمدح والشعور بالارتياح والاطمئنان، انتشرت على صفحات أسر الشهداء عبر "فيسبوك" وكلها تؤكد أن دم الشهيد لم ولن يضيع هباء، وأن مصر دولة تعتز بأبنائها الشرفاء وتسترد حقوقهم ولو بعد حين.

وذكرت "الأهرام" أن شادي صلاح شقيق النقيب عمر صلاح، والذي استشهد فى حادث الواحات، كتب على صفحته عقب مشاهدته للإرهابي عشماوى وهو ينزل من الطائرة، قائلا "وصل الذليل مذلولا ليذل في أرض العزة والكرامة "رحم الله شهداء الواحات والوطن".

وأضافت أن أرملة الشهيد المنسى كتبت على صفحتها "مصر نامت مبسوطة" وأعربت عن سعادتها بتسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي وقالت البيوت المصرية نامت سعيدة بهذا الخبر.

بينما قالت والدة الشهيد إسلام مشهور باكية "نام وارتاح" ووجهت رسالة شكر عبر صفحتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بأن حق الشهداء سيعود، وأوفى بوعده باستعادة الإرهابي الخطير عشماوي.

بينما قال والده "شعرت بأن دم ابنى لم يذهب هدرًا" وتيقنت أننا فى دولة تلاحق المجرمين وتعاقبهم، وأنا على يقين أن مصر لن تترك أى إرهابي تورط في استهداف الشهداء الأبرار.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "التعليم تنفي تعديل نظام الدراسة في العام المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم نفت، صحة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019 / 2020"، مؤكدة أنه مخالف لما يتم تطبيقه حاليًا، وأن جميع المواد ممتدة ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة حتى الآن، وإذا حدث سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بالتعليم الفني أنه جار تصحيح مواد شهادة الدبلومات الفنية في الصناعي والزراعي الخاصة بالأسبوع الأول من الامتحانات والتي انطلقت يوم 18 مايو الجاري، وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لمواد الدبلوم الفندقي والتجاري وباقي المواد للصناعي والزراعي سيتم تصحيحها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي متابعتها لأخبار الشأن المحلي، وتحت عنوان "زيادة السلع الغذائية بالمجمعات استعداداً للعيد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين أعلنت زيادة المعروض من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر المبارك، للتيسير علي المواطنين وتوفير السلع بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 10٪ و25٪ لمواجهة الغلاء، كما تقرر زيادة حصص الدقيق البلدي الخاص بالخبز المدعم أو الدقيق السياحي الخاص بالبسكويت وكعك العيد.

Advertisements

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم زيادة المعروض من السكر واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها المختلفة.

وقال اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أنه تم طرح الكعك والبسكويت في المنافذ والمجمعات وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري بأسعار مناسبة للتيسير علي المواطنين.

وتحت عنوان "بدء تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر خلال ٤ شهور"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الإسكان أكدت أن هناك مفاوضات جارية لتحديد الجداول الزمنية لمشروعي "مونوريل" العاصمة الإدارية والشيخ زايد- ٦ أكتوبر عقب موافقة مجلس الوزراء علي ترسية المشروعين للتحالف الفائز حيث تبلغ التكلفة الإجمالية ٢٫٥ مليار دولار.

وكشف المهندس سامي أبوزيد مستشار وزير الإسكان لشئون النقل عن فوز تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم وبومبا رديية الكندية لتنفيذ المشروعين وأنه سيتم إصدار خطابات الترسية للتحالف ومناقشة إجراءات التصنيع والتشغيل بجانب تدريب العمال.

ونقلت الصحيفة عن أبو زيد قوله إنه بالتزامن مع هذه المفاوضات يجري التفاوض بشأن التمويل مع بنك الصادرات البريطاني للحصول علي قرض ونتوقع خلال ٥ شهور قادمة الانتهاء من هذه المفاوضات ليبدأ العمل في المشروعين.

وأضاف: أن "المونوريل" قطار معلق يختلف عن القطار الكهربي الذي يسير علي خط سكة حديد ويجري تنفيذه بالقرب من طريق السويس والعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أنه يجري أيضًا دراسة العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ القطار السريع بين العين السخنة ومرسي مطروح مرورًا بمدينة ٦ أكتوبر وأن هذه المناقشات سوف تستمر عدة شهور.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان، أن التحالف الفائز بمشروعي المونوريل جاء بعد منافسة مع تحالف "الهيئة العربية للتصنيع - سامكريت - مجموعة شركات صينية" وجار في الوقت الحالي الحصول علي تراخيص تحويل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع وذلك بعد أن تم إعداد مسارات المشروع بشكل نهائي وجار مراجعتها مع محطات وسائل النقل الأخري ومنها مترو الأنفاق.

ويعتبر مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر مشروعين مختلفين؛ الأول يتم تنفيذه في الشرق "مونوريل العاصمة الإدارية" والثاني الغرب "مونوريل أكتوبر" ويربط بينهما مترو القاهرة، ويربط المشروعان العاصمة الجديدة مع مترو أنفاق القاهرة (الخط الثالث) عبر محطة "الاستاد" ويربط مدينة 6 أكتوبر مع مترو القاهرة (الخط الثاني) عبر محطة جامعة الدول العربية.

وعن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المجلس وافق في اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي. علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار. ويستهدف خلق فرص العمل وتقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق أيضا علي مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية وتتبع رئيس الوزراء. ويستهدف استغلال البحيرات وحمايتها من التلوث والتعديات. ووضع الخطط الخاصة بالمشروعات السمكية بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية.

ووافق المجلس علي إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ونقل اختصاصاته إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.. وذلك في إطار خطوات الإصلاح الإداري للدولة وتوحيد الجهات المختصة في هذا المجال.

كما وافق مجلس الوزراء علي مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية المتعثرة والتي تعاني خللا في المراكز المالية الخاصة بها.

ووافق المجلس علي تعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري.. وكذلك علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي طارق علي محمد سعدة أعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

كما وافق علي تخصيص 503 أفدنة لإنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية في ناحية بنبان بمحافظة أسوان.. ووافق علي اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من ألمانيا بمبلغ 225 مليون دولار "الشريحة الثانية" لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه ستنطلق اليوم الخميس وغدا الجمعة في مكة المكرمة أعمال ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية وذلك لبحث التهديدات في المنطقة في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الاقتصادية للإمارات ومحطتي ضخ نفط بالسعودية لهجمات إرهابية والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا في وقت سابق إلي عقد قمة إسلامية وأخري عربية طارئة. وثالثة خليجية في مدينة مكة المكرمة. ينتظر أن يشارك فيها أكثر من 57 رئيس دولة.

وسيتابع أعمال القمم الثلاث نحو 390 إعلاميًا وصحفيًا من مختلف دول العالم و59 قناة تليفزيونية عالمية ، وتأتي هذه القمم في ظل أوضاع استثنائية تشهدها المنطقة وتطورات ساخنة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.​