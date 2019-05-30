العاهل السعودي يدعو إلى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى "مواجهة أفكار التطرف والإرهاب".

وقال الملك سلمان خلال استقباله في مكة المكرمة كبار علماء العالم الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال: "يسرنا أن نرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب" .

وتسلم العاهل السعودي مساء الأربعاء "وثيقة مكة المكرمة "، الصادرة عن المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.

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من جانبه قال الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى إن "مفتيي وعلماء الأمة الإسلامية ناقشوا قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وصدرت عنهم وثيقتهم التاريخية وثيقة مكة المكرمة، مبينة بمضامينها الضافية قيم الإسلام الرفيعة في عدد من الموضوعات والقضايا الملحة".

وأضاف :" لقد حلوا ضيوفاً أعزاء على البلد الأمين بالمملكة قادمين من 137 دولة، يمثلون 27مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف في جمع مبارك ناهز الألف شخصية إسلامية".

عقب ذلك ألقيت كلمة الضيوف ألقاها نيابة عنهم مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ودعا فيها إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية "الذي ترفع رايته المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر وكافة دول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب" ، واصفا ذلك بأنه "فرض عين وواجب على كل مسلم وهو أيضاً واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام".