اكتشاف عديد من تطبيقات "آيفون" تتجسس على مستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عددًا من التطبيقات على نظام تشغيل هواتف "آيفون"، تجمع معلومات عن المستخدمين من دون علمهم.

وأجرت الصحيفة تجربة وضعت فيها برنامج مراقبة على هاتف "آيفون"، لتكتشف أن 5400 برنامج متتبع "app trackers"، موجودة في التطبيقات المثبتة على هاتف "آيفون" ترسل بانتظام بيانات الجهاز إلى طرف ثالث.

وتتراوح المعلومات التي ترسلها "تطبيقات التجسس" بين رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع المستخدمين الدقيقة، وعناوين "آي بي"، أي المعرف الرقمي لأي جهاز مرتبط بشبكة الإنترنت.

وجدير بالذكر أن متتبعات التطبيقات عادة تشهد نشاطًا خلال الليل، أي في فترة نوم المستخدمين.

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وتستفيد التطبيقات بهواتف آيفون من ميزة "تجديد التطبيقات في الخلفية"، التي تسمح بنقل المعلومات، في حالة عدم استعمال تلك التطبيقات.

وتعمل هذه الخاصية من أجل التأكد أن التطبيقات ستكون محّدثة عندما يعود المستخدم إليها في الصباح.

ولا حظت "واشنطن بوست أن بيانات المستخدمين الحساسة تنقل إلى طرف ثالث،مثل شركات Amplitude, Appboy and Demdex، التي تتخصص في التسويق وتحليل سلوك المستهلكين.

ومن التطبيقات التي تقوم برامج التتبع فيها بتحويل معلومات المستخدمين إلى طرف ثالث: Nike و،Spotify، وحتى تطبيق الصحيفة نفسها Washington Post.

وصرح مدير التكنولوجيا في شركة متخصصة بمجال "الخصوصية"، باتريك جاكسو: "هذه البيانات تخصك. لماذا تنقل إلى مكان آخر؟ لماذا يجب أن يجمعها الآخرون وأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بها؟، ولا أرغب في أن تكون في مكان، حيث لا يجدر أن تكون".​