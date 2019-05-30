خادم الحرمين الشريفين يتسلم وثيقة مكة الصادرة عن مؤتمر "الوسطية والاعتدال"

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "وثيقة مكة المكرمة "، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.
ورحب العاهل السعودي، بعلماء الأمة الإسلامية وتعاونهم لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وقال الملك سلمان "سنكون دوماً على أمل بإذن الله في تماسك الأمة الإسلامية، واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع".
إلى ذلك، قال مفتي الديار المصرية، د. شوقي علام في كلمة نيابة عن المشاركين، "كلنا يعلم ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة
وأضاف علام، أن هذه الحملات الإرهابية تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الشر والدماء والإرهاب وتدعم تلك الجماعات الإرهابية بالمال والسلام. تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، "وثيقة مكة المكرمة "، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.
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