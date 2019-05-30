صور.. الجبير يستقبل وزراء الخارجية لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشر

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير بقصر المؤتمرات بجدة العديد من وزراء خارجية دول شقيقة منهم وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .

حضر اللقاء المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار ومهند بصراوي .

واستقبل ايضا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي .

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتميزها وعمقها، في حين ركز طرفا اللقاء على بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب

و استقبل وزير الخارجية بجمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .

حضر اللقاء المستشار بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد نجار .

كما استقبل وزير خارجية أندونسيا و نائب وزير الخارجية بجمهورية طاجكستان مظفر حسينزاده .

ونوّه الجانبان خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومع تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد .

