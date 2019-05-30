شكرا لقرائتكم بكين تصعّد.. وتتهم واشنطن بـ"الإرهاب الاقتصادي المكشوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت الصين، الخميس، اتهامات للولايات المتحدة بممارسة "إرهاب اقتصادي مكشوف" ضدها، مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين.

وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض بعد تعثر ظاهر للمفاوضات بينهما، وقد عمد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بداية الشهر وإدراج عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هانهوي، خلال مؤتمر صحافي لعرض زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى روسيا الأسبوع المقبل: "نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها".

وتابع هانهوي: "هذا التحريض المتعمد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصب قومي اقتصادي وتنمر اقتصادي"، محذراً "لا يوجد رابح في حرب تجارية".

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"تأثير سلبي خطير"

وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأميركية بينما هددت وسائل إعلام رسمية بأن بإمكان الصين وقف صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يحرم واشنطن من مواد رئيسية تدخل في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف هانهوي: "هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضاً تأثير سلبي خطير على إنعاش الاقتصاد العالمي وتطوره"، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً واسعاً ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية.

كما أكد أن "الصين وروسيا ستعززان حتماً التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات الاقتصادية والتجارية".

ولفت إلى أن الصين وروسيا "سوف تردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة، وستفعلان ما عليهما فعله، وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما".