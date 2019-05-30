"الوطنية للإعلام" تستنكر منع "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوي

استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام، منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، فريق عمل قناة "تايم سبورت"، تصوير استاد الدفاع الجوي في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يونيو المقبل.
وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أنها خاطبت اتحاد الكرة وأخطرته أن "القناة هي المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ورغم حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة لتصوير الاستاد، إلا أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة اتخذ إجراءات تعسفية ضد فريق (تايم سبورت)، ومنعهم من...
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