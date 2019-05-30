OTV: الرئيس عون شدد على وجوب وضع خطة للحد من التهرب الجمركي

علمت قناة الـ"OTV" أنه "سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال على المتورطين في عملية التهريب في عاليه"، مشيرةً إلى أن "اجراءات التشدد هذه نتيجة مشاورات بدأت الاسبوع الفائت بين رئيس الجمهورية ميشال عون وغيرق عمله استمرت لساعات طويلة جرى خلالها البحث في وضع خطة للحد من التهرب الجمركي ووجوب تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال".
وأشارت إلى أن "اجتماعا جرى بين المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الجمارك بدري ضاهر يوم الثلاثاء وموفد من الرئيس عون الذي يرى أن ضبط التهرب يمكن من خلال الداخل من دون زيارة عدد الجنود على الحدود وجرى الاتفاق على وضع خطة محكمة في الداخل بين الجهازين فعلى الحدود سينتشر أمن الدولة إلى جانب الجمارك لضبط التهرب وفي الداخل سيجري مداهمات".
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