الدفاع المدني: اخماد حريق نفايات واشجار في حيلان وفي العامرية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر من الدفاع المدني اخمدوا في تمام الساعة 1:30 صباحا حريقاً شب في اكوام من النفايات واشجاراً من الزيتون واخرى من السنديان في حيلان-الضنية.
كما أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 3:30 حريقاً شب في اعشابٍ يابسة واشجاراً من الصنوبر في العامرية/ بكفيا-المتن.
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