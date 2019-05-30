الدفاع المدني: اخماد حريق نفايات واشجار في حيلان وفي العامرية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من الدفاع المدني اخمدوا في تمام الساعة 1:30 صباحا حريقاً شب في اكوام من ​النفايات​ واشجاراً من الزيتون واخرى من السنديان في حيلان-الضنية.

كما أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 3:30 حريقاً شب في اعشابٍ يابسة واشجاراً من الصنوبر في العامرية/ بكفيا-المتن.