مصدر للجمهورية: إضراب الجامعة اللبنانية وصل إلى نقطة اللاعودة

أكّد مصدر لصحيفة "الجمهورية" أن "​إضراب​ ​الجامعة اللبنانية​ وصل إلى نقطة اللاعودة من دون نتائج ملموسة أو لمجرد تطمينات كلامية، على اعتبار انّ "مين جَرّب مجرّب طلع عقلو مخرّب"، فسبق للأساتذة و"أكلوا الضرب" بعدما وعدوا أن تكون درجاتهم الثلاث و​القضاة​ سلة واحدة، لذا هم في حال تأهب قطعاً للطريق على أي محاولة لقضم مكتسباتهم".

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