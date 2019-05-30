21 قتيلاً على الأقلّ في حادث سير بالمكسيك

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المكسيك: قُتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقلّ بجروح جرّاء اصطدام بين حافلة تقلّ حجّاجاً وشاحنة الأربعاء في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.

وقالت المسؤولة عن الدّفاع المدني في الولاية غوادالوبي أوسورنو "انتُشلت 17 جثّة من حافلة الركّاب، واثنتان أخريان من الشاحنة". وأشارت إلى أنّ اثنين من الجرحى توفّيا لاحقًا.

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وأجرى ركّاب الحافلة زيارة حجّ إلى كنيسة غوادالوبي في مكسيكو، وكانوا في طريق عودتهم إلى ولاية تشياباس الجنوبيّة.

ووقع الحادث على طريق سريع يمرّ عبر منطقة جبليّة فيها قمم يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر، وحيث يؤدّي الضباب في أحيان كثيرة إلى صعوبة في الرؤية خلال القيادة.

وفي العام 2006، قُتل أكثر من 50 شخصاً في المنطقة نفسها، عندما سقطت حافلتهم في وادٍ جرّاء مشكلة في الفرامل.