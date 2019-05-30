شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع البرلمان": قوى كثيرة تتعلق مصالحها بعدم استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى، إن وجود الإرهابى هشام عشماوى فى قبضة مصر، محصلة لجهود كبيرة من قيادات مصر وكل الأجهزة الأمنية المصرية، وتنسيق كبير مع أشقائنا فى ليبيا، بما يحفظ الأمن القومى المصرى والليبى.



وأضاف "عامر"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بعدما القبض على الإرهابى هشام العشماوى منذ نحو عام، حدث تنسيق واسع مع الأشقاء فى ليبيا، مضيفاً: "الإرهاب لم ينته بعد، نحن الآن نُكمل الجهود طالما هناك قوة كارهة لهذا الوطن، أجهزتنا مع القوات المسلحة فى تعاون وثيق فى مواجهة الإرهاب، ومواجهة القوى التى تساعد وتخطط وتمد الأسلحة".



وتابع اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى: "هناك قوى تتعارض مصالحها مع استقرار مصر"، موجههاً رسالة لكافة المتطرفين: "مهما طال الزمن ستكونون تحت طائلة القانون، وسيتم القصاص منكم، ولن نترك حبة رمل تعيش فيها أيادٍ خبيثة تضمر كل شر لهذا الوطن".