الأزهر الشريف يُشيد بتضافر الجهود بين الدول في محاربة الإرهاب

أشاد الأزهر الشريف بالجهود المبذولة في محاربة ومواجهة الإرهاب، وتضافر الجهود بين الدول في القبض على الإرهابيين وتسليمهم، مؤكدا أنها خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

وأكد الأزهر، فى بيان، أن الجيش والشرطة المصريين يقدمان أروع الأمثلة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، كما أنهما يرسلان رسالة أنه لن يستطيع أحد أن يفلت من العقاب، خاصة إذا كان يتعلق بمن أراق دماء الأبرياء.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي سلم مصر، مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المقبوض عليه في مدينة درنة.

ووصل الإرهابي عشماوي على متن طائرة حربية إلى صالة ٤ بمطار القاهرة الدولي، وتسلمته قوة أمنية مصرية.

Advertisements

وقال الجيش الليبي إن "عملية تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي تأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا، وضمن التعاون المشترك مع مصر".

وترأس عشماوي أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، قبل أن تقوم القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال عملية تحرير درنة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويعد أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين من السلطات المصرية، لتورطه في العديد من العمليات الإرهابية تجاه رجال الجيش والشرطة والقضاء.

كما كان عشماوي قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي راح ضحيته وفق المصادر الرسمية 16 شهيداً من الشرطة المصرية.