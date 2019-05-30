مصدر للاخبار: جوزيف عون اكد لبومبيو أن الصدام بين الجيش وحزب الله غير وارد

ذكرت "الاخبار" ان ​قيادة الجيش​ تعي أن في ​الإدارة الأميركية​ اليوم من يعوّل على صدام، ولو محدوداً، بين ​الجيش اللبناني​ و​حزب الله​ في المستقبل. إلّا أن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، اكّد لـ"الأخبار" أن أحداً من العسكريين الأميركيين لم يطرح منذ تولّي العماد جوزف عون قيادة الجيش أي فكرة من هذا النوع. بل على العكس، اكّد المصدر أن عون، في زياراته الأربع للولايات المتحدة الأميركية، منذ توليه القيادة، يكرّر على مسامع الأميركيين أن "حزب الله مكوّن لبناني أساسي وأن الاتفاق السياسي في البلاد هو على اعتبار السلاح سلاحاً للدفاع عن لبنان بوجه ​العدوان الإسرائيلي​".

واوضح المصدر أن "عون كان واضحاً في الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، بالتأكيد أن الصدام بين الجيش وحزب الله غير وارد، وأن ما من عاقل في لبنان يكرّر تجربة الحرب الأهلية". وذكر المصدر أن "أجواء ​وزارة الدفاع الأميركية​ مغايرة تماماً لتلك التصريحات التي يطلقها المسؤولون الحاليون في الإدارة الأميركية، واللقاءات بين الجيش والعسكريين الأميركيين تنحصر في مهمات ​مكافحة الإرهاب​".

وفي السابق، وخاصة بعد ​معركة عرسال​ (اجتياح الجماعات الإرهابية للبلدة وخطف العسكريين عام 2014)، كان قائد الجيش السابق ​العماد جان قهوجي​ ومدير الاستخبارات كميل ضاهر، يؤكدان للعسكريين الأميركيين وجود تنسيق بين الجيش وحزب الله في قتال الجماعات الإرهابية، ولم يكن الأميركيون يعترضون. على العكس من ذلك، كانوا يقولون إنهم يتفهّمون الوقائع اللبنانية. ففي هذا المجال تحديداً، لا يخاطب الأميركيون الجيش إلا بـ"نعومة مفرطة". غضبهم العاري يظهر عندما يُطلق جندي لبناني طلقة واحدة باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكون هذه الطلقة من ضمن المساعدات الأميركية، تماماً كما حصل يوم اشتباك العديسة في آب 2010. هذا الغضب هو النتيجة "الطبيعية" لـ"احتكار التسليح".