الجبير بحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الفلسطيني

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ مساء بقصر المؤتمرات بجدة، وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال ​القمة الإسلامية​ الرابعة عشرة.

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