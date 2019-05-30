رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء ووزراء أقل

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، مع خفض عدد الوزراء من 36 الى 28 وزيراً لمعالجة "الانتفاخ الحكومي وتحسين الكفاءة".
وتولى رامافوزا الرئاسة العام الماضي بعد الإطاحة بجاكوب زوما الذي كان رفع عدد المناصب الوزارية في محاولة لتعزيز شبكة نفوذه، قبل أن يطاح به بعدما لاحقته قضايا فساد.
وفي انتقاد لسلفه، قال رامافوزا إن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أعيد انتخابه بتفويض لإنهاء الاستيلاء على الدولة"، مشيرا الى أن "كل جنوب افريقيا تدرك تماماً الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلادنا".
وشدد على أنه "من الضروري أن نعطي أولوية لإعادة تنشيط اقتصادنا مع ممارسة أقصى درجات الحذر في استخدام الأموال العامة"، لافتا إلى أنه "لأول مرة في تاريخ بلادنا نصف الوزراء هم من النساء".
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