21 قتيلاً على الأقلّ و30 جريحا في حادث سير بالمكسيك

أعلنت السلطات المحلّية في ولاية فيراكروز بشرق ​المكسيك​ عن مقتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقلّ بجروح جرّاء اصطدام بين ​حافلة​ تقلّ حجّاجاً وشاحنة.

وأوضحت المسؤولة عن الدّفاع المدني في الولاية غوادالوبي أوسورنو أن "17 جثّة انتُشلت من حافلة الركّاب، واثنتان أخريان من الشاحنة"، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى توفّيا لاحقًا.

وأجرى ركّاب الحافلة زيارة حجّ إلى كنيسة غوادالوبي في ​مكسيكو​، وكانوا في طريق عودتهم إلى ولاية تشياباس الجنوبيّة.

ووقع الحادث على طريق سريع يمرّ عبر منطقة جبليّة فيها قمم يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر، وحيث يؤدّي ​الضباب​ في أحيان كثيرة إلى صعوبة في الرؤية خلال القيادة.

وفي العام 2006، قُتل أكثر من 50 شخصاً في المنطقة نفسها، عندما سقطت حافلتهم في وادٍ جرّاء مشكلة في الفرامل.