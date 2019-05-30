مقتل 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 آخرين بغرق مركب سياحي بالدانوب

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن مقتل 7 سياح كوريين جنوبيين وفُقد أثر 19 آخرين إثر غرق مركب سياحي في نهر الدانوب، مشيرة إلى أن 33 سائحاً كوريّاً كانوا على متن المركب تمّ إنقاذ 7 منهم، في حين لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرّة للبحث عن المفقودين.
ولفتت إلى أنّ المركب غرق بعد اصطدامه بسفينة سياحيّة، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.
من جهته، أعطى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعليماته إلى المسؤولين لـ"استخدام كُلّ الموارد المتاحة" تسهيلاً لعمليّة الإنقاذ.
وقال التلفزيون المجري إنّ عدداً من الغطّاسين يُشاركون في عمليّات البحث عن المفقودين، مشيراً إلى أنّ ما زاد صعوبة مهمّتهم هو تيّار مائي قوي ناجم عن أمطار غزيرة هطلت في الأسابيع الأخيرة. وفرضت السُلطات طوقاً أمنيّاً حول مكان الحادث.
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