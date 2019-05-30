مقتل 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 آخرين بغرق مركب سياحي بالدانوب

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكورية الجنوبية عن مقتل 7 سياح كوريين جنوبيين وفُقد أثر 19 آخرين إثر ​غرق مركب​ سياحي في نهر الدانوب، مشيرة إلى أن 33 سائحاً كوريّاً كانوا على متن المركب تمّ إنقاذ 7 منهم، في حين لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرّة للبحث عن المفقودين.

ولفتت إلى أنّ المركب غرق بعد اصطدامه ب​سفينة​ سياحيّة، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.

من جهته، أعطى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعليماته إلى المسؤولين لـ"استخدام كُلّ الموارد المتاحة" تسهيلاً لعمليّة الإنقاذ.

وقال التلفزيون ​المجر​ي إنّ عدداً من الغطّاسين يُشاركون في عمليّات البحث عن المفقودين، مشيراً إلى أنّ ما زاد صعوبة مهمّتهم هو تيّار مائي قوي ناجم عن ​أمطار​ غزيرة هطلت في الأسابيع الأخيرة. وفرضت السُلطات طوقاً أمنيّاً حول مكان الحادث.