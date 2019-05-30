أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن "​السلطات الصينية​ إتهمت ​الولايات المتحدة الأميركية​ بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف في الحرب التجاريّة بينهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين تتهم الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب اقتصادي مكشوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.