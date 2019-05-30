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سيول: قُتل 7 سياح كوريين جنوبيين وفُقد أثر 19 آخرين بعد غرق مركب سياحي في نهر الدانوب، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الخميس.
وأضافت الوزارة أنّ 33 سائحاً كوريّاً جنوبيّاً كانوا على متن المركب تمّ إنقاذ 7 منهم، في حين لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرّة للبحث عن المفقودين الـ19. وأشارت إلى أنّ المركب غرق بعد اصطدامه الأربعاء بسفينة سياحية، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
وأعطى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان تعليماته إلى المسؤولين لـ"استخدام كلّ الموارد المتاحة" تسهيلاً لعمليّة الإنقاذ، وفق المكتب الرئاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 آخرين بغرق مركب سياحي بالدانوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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