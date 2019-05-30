شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الموازنة الجديدة لوزارة العدل.. أبرزها ارتفاع الإيرادات لـ1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة العدل للعام المالى 2019/2020، مع التوصية بتلبية كافة الاعتمادات التى طالبت بها الوزارة على مدار العام المالى.
1- بلغت جملة موازنة وزارة العدل خلال العام الجديد 2019/2020، نحو 2 مليار و245 مليونا و502 ألف، مقابل 2 مليار و139 مليونا و472 ألف جنيه العام الجارى 2018/2019.
2- قيمة مخصصات (الأجور وتعويضات العاملين) تبلغ مليارا و850 مليونا وألفى جنيه مقابل مليار و760 مليونا وألفى جنيه العام الجارى.
3- قيمة مخصصات (شراء السلع والخدمات) تبلغ 75 مليون جنيه مقابل 65 مليون العام الجارى.
4- قيمة مخصصات (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) نحو 225 مليون جنيه وهى ذات المبلغ المعتمد العام الجارى.
5- قيمة مخصصات (المصروفات الأخرى) تبلغ نحو 2 مليون و500 ألف جنيه مقابل 2 مليون العام الجارى.
6- قدرت جملة الإيرادات بنحو مليار و494 مليونا و855 ألف جنيه مقابل مليار و349 مليونا و528 ألف جنيه.
7- قيمة العجز الممول من الخزانة العامة يبلغ نحو 750 مليونا و647 ألف جنيه مقابل 789 مليونا و944 ألف جنيه.
8- مخصص مبلغ قدره 200 مليون جنيه من جملة الباب الرابع الذى يقدر 225 مليون جنيه، وذلك لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 .
9- مخصص 150 ألف جنيه للجان فض المنازعات (تأشيرات) من جملة الباب الثانى الذى يقدر بنحو 75 مليون جنيه.
10- مخصص مبلغ وقدره 500 ألف جنيه للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة (تأشيرات) من جملة الباب الثانى الذى يقدر بنحو 75 مليون جنيه.
11- مخصص مبلغ وقدره 500 ألف جنيه للجنة العامة لحقوق الإنسان (تأشيرات) من جملة الباب الثانى الذى يقدر بنحو 75 مليون جنيه.
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