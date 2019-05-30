شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان": هيومن رايتس غطاء سياسى للكيانات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن منظمة هيومن رايس ووتش تعتمد على الفبركة من أجل دعم الجماعات والكيانات الإرهابية والعمليات التى تقوم بها، وتوفير غطاء سياسى لها حتى تستمر فى الدور الخبيث الذى تقوم به.



وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كل المعلومات الواردة فى تقرير المنظمة الأخير الخاص بالأوضاع فى سيناء جاءت مغايرة للحقيقة، وأن المنظمة اعتمدت على مصادر غير موثقة على الإطلاق بهدف إذاعة الفوضى وتشويه صورة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه المنظمات المسيسة تعمل لحساب أجندات خاصة وبتمويل من الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة.



وأشار العوضى، إلى أن هذه المنظمات بتقاريرها المشبوهة التى اعتادت نشرها كل فترة تسعى من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار من خلال بيانات خاطئة ومعلومات غير صحيحة وشائعات وأكاذيب مفتعلة، لافتًا إلى أن هذه المنظمة ومثلها يعمل بتمويل مباشر من عدد من الدول التى لا تريد الخير لمصر بل ولا تريد استقرار المنطقة، مطالبًا الجهات الرسمية بالرد على مثل هذه الشائعات والأكاذيب، وذلك من خلال القنوات الرسمية المصرية.