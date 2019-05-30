شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد هريدى يطالب بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع قرى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد هريدى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ونائب دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع المدن والقرى والنجوع فى محافظات الصعيد، خاصة أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى.

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وقال "هريدي"، فى تصريحات له، إن الأهالى فى الصعيد يعانون أشد المعاناة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأنبوبة البوتاجاز سعرها ارتفع بشكل كبير وبعض المواطنين لا يستطيعون تحمل سعرها، لذلك توصيل الغاز الطبيعى سيخفف أعباءً كثيرة عن المواطنين.

وأضاف "هريدى"، أنه أيضًا يجب أن توفر الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من توصيل الصرف الصحى للقرى والنجوع فى محافظة سوهاج، وخاصة مدينة طهطا والقرى التابعة لها.