اليوم.. المجلس الأعلى للثقافة يجتمع بتشكيله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، مساء اليوم الخميس، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي.

ويضم التشكيل أكثر من ٦٠ شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة إلى عددًا من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

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ويعود إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب إلى عام ١٩٥٦، وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا برعاية العلوم الاجتماعية، وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفي عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد إلى المجلس الأعلى للثقافة، بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.​