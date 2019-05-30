عضو "العليا للحج": لا توجد شكوى أو افتراش معتمرين بالأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بقرار المملكة العربية السعودية تطبيق التأشيرة الإلكترونية، موضحًا أنها أعظم إنجاز تاريخي حققته المملكة في العصر الحديث وكسرت به جميع الحواجز لمسلمي العالم أجمع وحطمت الحدود بين المسلمين وأصبح القرار فرديًا للمسلم في أي مكان بالعالم يستطيع أن يقرر السفر في أي وقت.

وأوضح شيحة، لمصراوي، أن المصريين مؤهلين للعمل بالتأشيرة الإلكترونية بشرط أن يكون هناك فكر حديث وآلية جديدة تتماشى مع الواقع الجديد وحذف الماضي وفتح صفحة جديدة مع التغييرات التكنولوجية الحديثة مع ضرورة العمل معها جيدًا، لافتًا إلى عدم وجود شكوى واحدة أو افتراش معتمرين مصريين في السعودية.

ونوه عضو العليا للحج والعمرة بأن التكنولوجيا دائمًا تسبق التشريعات وإذا ارتضى عليها المواطن واقتنع بها وجب على الدولة تنفيذها ورعايتها وحمايتها وتشريعاتها دون تردد وليس إلغائها كما ينادي البعض.

Advertisements

وأضاف: "بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء الضوابط المنظمة للعمرة ورسوم التكرار أصبح مش في إيدينا حاجة ومش هنعرف نحاكم أي شركة مخالفة الآن وهنحاكمها بأي قانون أو ضوابط، والوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة لا تملك استدعاء الشركات بعد صدور حكم المحكمة بإلغاء كل شيء، وأصبحنا لا نملك شيء بعد العمل بالتأشيرة الإلكترونية التي أصبحت مع المواطن مباشرة ويستطيع أن حجزها وطبعها مباشرة دون الحاجة لقنصل أو وزارة أو شركة".

وحول تأثر موسم الحج بالتغييرات الجديدة، أوضح شيحة أن التأشيرات المباشرة سيكون لها تأثير على موس الحج لصالح المسلمين نظرًا لطرح باقات للشراء خارج "الكوتة" المحددة لوزارة السياحة والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة، مع العلم أن مصر تتربع على عرش الدول ذهابًا للمملكة لأداء مناسك الحج.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.

جدير بالذكر أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لشركات السياحة الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم جواز السفر إلى سفارة المملكة العربية السعودية، على أن يسدد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، فيما يتاح لنظام الوكيل الافتراضي، النزول إلى الشارع، والتعامل مع المواطن دون الحاجة إلى وكيل من قبل شركات السياحة أو الرجوع إلى وزارة السياحة.​