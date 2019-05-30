السعودية: نقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام عبر النقل الترددي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ الــ30 من شعبان وحتى الـ23 من رمضان بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما

استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.ونقل أكثر من 6.2 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما تم نقل أكثر من 4مليون راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبد العزيز تم نقل2.225.088 راكباً، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكباً، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيراً محطة ريع بخش فقد تم نقل أكثر من 6.1 مليون راكب.