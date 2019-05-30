السودان في انتظار انفراجة «العيد» بعد انتهاء الإضراب

أسماء الحسيني ، وكالات (الخرطوم ، القاهرة)

أنهى سودانيون أمس إضرابهم الذي استمر يومين، والذي دعت إليه قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاجات وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وأمس تظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية بما في ذلك وزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب الذي دعا له تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «إضراب إضراب» و«مدنية» ولوّح بعضهم بعلم السودان. واحتجز «مسلحون» وفق قادة الاحتجاج موظفين من البنك المركزي أمس الأول الثلاثاء داخل مكاتبهم للضغط عليهم للتراجع عن الإضراب.

وبدأ مطار الخرطوم بتسيير رحلات أمس الأربعاء على الرغم من تعليق شركات الطيران السودانية «بدر» و«تاركو» و«نوفا» رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وشارك العديد من موظفي المطار في الإضراب أمس الأول الثلاثاء. وجراء إضراب الموظفين لليوم الثاني، أصيبت محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم والولايات بالشلل. وشوهد مئات المسافرين ينتظرون خارج المحطة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.

وقالت قيادات قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات إن الاستجابة للدعوة للإضراب كانت عالية، ما يرسل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً. وكتب «تجمع المهنيين»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر: «لن نتراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، وسنعمل على مقاومة العقبات التي تواجه هذه الأهداف».

ويرى مراقبون أن الجميع في انتظار انفراجة ما بعد عيد الفطر والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف عبر تقديم تنازلات تسمح بإنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وأكد الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن المجلس لن يتراجع عما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير، وأن التواصل معها لم ينقطع، كما أن لجنة سياسية مشتركة مع الحرية والتغيير تعمل على تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن المسافة قريبة مع الحرية والتغيير للتوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك في وقت، صعد فيه الاتحاد الأفريقي من ضغوطه على المجلس العسكري السوداني. ودعا أمس الأربعاء إلى حل سريع للأزمة بالسودان من خلال احترام إرادة وطموحات الشعب في التحول الديمقراطي. وجدد الاتحاد الأفريقي في بيان، أمس الأربعاء، إدانته ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم بالسودان، خاصة عبر الانقلاب العسكري، مضيفاً: «نشدد على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة بناء على احترام إرادة وطموحات الشعب السوداني للانتقال الديمقراطي».

وتابع: «نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 أبريل 2019، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الأفريقية». ودعا الاتحاد الأفريقي جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى، مشدداً: «نحث الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سوياً للتوصل لحل شامل للأزمة». وعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً، الاثنين، لبحث الوضع في السودان. وعقب الاجتماع قال مفوض الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل شرقي إن الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه للسودان للانخراط بإيجابية وإيمان حقيقي في عملية تفضي لحل سياسي شامل. وتابع: «نحن مؤمنون بأن السودانيين لديهم القدرة لتهيئة مرحلة جديدة لبلادهم».