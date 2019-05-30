مقتل 14 إرهابياً بإنزال جوي في الموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

قتل 14 مسلحاً من تنظيم «داعش» بعملية إنزال جوي للجيش العراقي والتحالف الدولي في قضاء «الحضر» جنوب غربي الموصل، فيما أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام على سابع فرنسي خلال 4 أيام وعلى تونسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» والقيام بعمليات إرهابية.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق قتل 14 مسلحاً ينتمون لتنظيم «داعش» في عملية عسكرية بجنوب غربي مدينة الموصل. وقالت الخلية في بيان إن «وحدة خاصة من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب نفذت بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عملية إنزال جوي على مقر لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر بجنوب غربي مدينة الموصل ما أسفر عن قتل 14 إرهابياً من بينهم قياديون في داعش». وأضافت أن تحركات مسلحي «داعش» ازدادت في الآونة الأخيرة في نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار أدت إلى خسائر بشرية بين المدنيين.

وكان العراق أعلن في أواخر عام 2017 هزيمة تنظيم «داعش» وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة في العديد من مناطق البلاد.

إلى ذلك، أصدرت محكمة في بغداد أمس، حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال 4 أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش». والمدان هو ياسين صقم «29 عاماً» المتحدر من بلدة «لونيل» في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الإرهابيين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية يناير الماضي.

وقال صقم للقاضي «في فرنسا، لم أكن مهتماً بأي شيء، لا بفلسطين ولا بالعراق، ولا بالحرب، كنت أفكر فقط كيف أكسب المال». وأقر الإرهابي الفرنسي بأنه بايع «داعش» وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 70 دولاراً، معرباً عن ندمه بالقول «أعتذر للدولة العراقية وللضحايا»، مضيفاً «شاركت في معارك في سوريا».

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير الماضي مع 11 إرهابياً فرنسيا، وتبين خلال محاكمته أنه كان مقيماً في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق 6 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.