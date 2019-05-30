خبراء لـ «الاتحاد»: مبادرة هامة للوقوف ضد التهديدات الإيرانية والعبث القطري

دينا مصطفى (أبوظبي)

أكد مسؤولون وخبراء لـ «الاتحاد» أن القمتين العربية والخليجية اللتين ستُعقدان في مكة المكرمة اليوم بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعدان مبادرة هامة، تأتي في وقت عصيب لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لاسيما التهديدات الإيرانية بعد الهجمات العدائية التي حدثت أخيراً على سفن تجارية قبالة سواحل الدولة، والهجوم على محطتي ضخ نفط سعوديتين بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين، فضلاً عن دعمها المستمر للمليشيات الحوثية في اليمن والتدخل في الشأن السوري واللبناني.

وفي هذا الإطار رأى البرلماني البحريني جمال بوحسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية أن القمة تأتي في ظرف حساس ووقت حرج يواجه فيه العالم العربي العديد من التحديات، مؤكداً أن دعوة خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقتها نظراً للأخطار التي تعصف بالمنطقة جراء التدخلات الإيرانية والعبث القطري، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية، معرباً عن أمله أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها للم الشمل العربي واتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة هذه الأخطار. وأشار إلى أن المنطقة تمر بأزمات أمنية عدة نتيجة للعبث الإيراني في الشؤون العربية وتهديده المستمر للأمن القومي العربي ما يستدعي تبني استراتيجية عربية موحدة لمواجهة هذا التهديد السافر، موضحاً أن العالم العربي يتطلع إلى توصيات حاسمة من هذه القمم لمواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية.

من جهته أكد الوزير الأردني الأسبق والأكاديمي البارز أمين المشاقبة أن هناك أهمية كبرى لانعقاد القمم العربية والخليجية والإسلامية في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين لمواجهة الظروف السياسية والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم العربي، وخاصة منطقة الخليج ما يتطلب للوقوف أمام السلوك السياسي الإيراني السافر في المنطقة، موضحاً أن هناك العديد من الأحداث في المنطقة التي تتطلب مناقشة كافة الأطراف العربية، وفي مقدمتها التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام التجارة الدولية والتدخل الإيراني في الشأن العراقي والشأن اللبناني والشأن اليمني وبالتالي كل هذه التداعيات تحتم انعقاد قمة عربية وخليجية لوضع الخطوط والتوجهات لمنطقة الخليج والعالم العربي.

وأعرب المشاقبة عن أمله أن يضع العرب والمسلمون خططا لمواجهة هذه التحديات التي تعصف بالأمة وتعصف بمستقبلها مشدداً على أن العرب لا يريدون حرباً مع إيران، ولا غير إيران هم يريدون من إيران الجارة أن تحترم الواقع العربي ولا تتدخل في الشؤون العربية، وتتوقف عن تمويل ومساندة الحوثيين في اليمن والمليشيات المسلحة في العراق، وإنهاء الوجود الإيراني العسكري في سوريا، موضحاً أن كل ذلك يستلزم اتخاذ موقف عربي للحفاظ على المصالح العربية وتحقيق الأهداف المأمولة من هذه القمة.

وأكد أن الموقف العربي بالتأكيد سيحدث تأثيراً في الرأي العام العالمي للتأكيد على مدى عداء هذه الجارة للسلام وتأثير تصرفاتها غير المسؤولة، مشيراً إلى أن المواقف العربية تستند إلى البراجماتية السياسية وبالتالي فإن العرب قادرون على التأثير إذا ما وحدوا كلمتهم.

وشدد على أنه لا يوجد طرف عربي يريد الحرب، وقال «جميعنا نريد السلام في سوريا واليمن والعراق ولكن يجب على إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية والعربية وإن كان لها مصالح في المنطقة يجب أن تتماشى مع المصالح الخليجية، ولا تسير ضد الشأن السياسي والعسكري للدول العربية والخليجية في المنطقة، وبالتالي يجب على إيران أن تحترم المصالح الوطنية للدول العربية والدول الخليجية».

في السياق نفسه أكد المحلل السياسي السعودي عبد العزيز الخميسي أن انعقاد القمتين يأتي في وقت عصيب ومهم، وأنه إذا ما توفرت الإرادة العربية الحرة قسيتم التوصل إلى موقف عربي موحد ضد التدخلات الخارجية في شؤونه، مشيراً إلى أن القيادة السعودية ديدنها الدائم العمل على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، وعملت وتعمل على دعم أشقائها العرب من أجل عالم عربي موحد وقوي ومزدهر، لكن الأمر يحتاج إلى تضافر قوى المنطقة وبلدانها للعمل سويا.

ولفت الخميسي إلى أن خادم الحرمين الشريفين يقوم على جمع الكلمة العربية والخليجية كي تكون قوية ضد الرياح التي تعصف بها، ولم يكن الملك سلمان سوى رجل سلام وداع لحماية مصالح العرب، مضيفاً أنه لا يمكن الوثوق بإيران، لكن على العرب أن يوحدوا أنفسهم ضد التدخلات الإيرانية ويقفوا صفا واحدا أمام المخاطر التي تعصف بمنطقتهم.