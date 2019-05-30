كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يكشف عن دور الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الخميس، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي هشام عشماوي الذي سلم إلى السلطات المصرية مساء الثلاثاء.

وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي.

والأربعاء، كشفت مصادر بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبى، عن أن عشماوي الذي تم تسليمه إلى مصر، أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة الماضية، بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.

وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر.