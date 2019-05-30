الجبير يبحث جدول أعمال القمة الإسلامية مع عدد من وزراء الخارجية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، الأربعاء، أعمال القمة الإسلامية الـ14 مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية.

والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ14.

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كما بحث الجبير، بقصر المؤتمرات بجدة، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتميزها وعمقها، في حين ركز طرفا اللقاء على بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.





في السياق نفسه، التقى الجبير وزير الخارجية بجمهورية المالديف عبدالله شاهد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.





كذلك استقبل الجبير نائب وزير الخارجية بجمهورية طاجكستان مظفر حسينزاده.

ونوّه الجانبان خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين، ومع تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.