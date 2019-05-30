قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن مستشاره للأمن القومي جون بولتون سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس في يونيو حزيران لبحث قضايا أمنية إقليمية.
وأضاف في بيان مقتضب أن بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشاركون في الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي في أمريكا وإسرائيل وروسيا يجتمعون بالقدس في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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