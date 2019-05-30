البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي في أمريكا وإسرائيل وروسيا يجتمعون بالقدس في يونيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن مستشاره للأمن القومي جون بولتون سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس في يونيو حزيران لبحث قضايا أمنية إقليمية.

وأضاف في بيان مقتضب أن بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشاركون في الاجتماع.