الكشف عن مخطط ميليشيات إيران لإشعال حرب طائفية في العراق

حذر سياسي عراقي بارز، الأربعاء، من مخطط إرهابي لمليشيا الحرس الثوري الإيرانية لإشعال حرب طائفية جديدة بين مكونات العراق بهدف إجهاض الضغوطات الدولية على النظام الإيراني.

وكثّف الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي، من تحركاته داخل الأراضي العراقية عقب إدراج الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري على لوائح الإرهاب الدولية في ٨ أبريل/نيسان الماضي.

وشكّل سليماني من عناصر مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران مجاميع للمهام الخاصة والاغتيالات والتفجيرات في بغداد والمدن الأخرى لزعزعة الاستقرار في العراق وإشغال واشنطن والمجتمع الدولي بالشأن العراقي كي تواصل إيران نشاطاتها الإرهابية في المنطقة.

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وقال السياسي العراقي مثال الآلوسي، رئيس حزب الأمة العراقية، في تصريحات صحفية، إن "قاسم سليماني يخطط عبر مليشياته في العراق إلى إشعال حرب طائفية بين مكونات الشعب العراقي، وذلك من خلال استهداف إرهابي لأحد المراقد الدينية المقدسة في العراق على شاكلة استهداف مرقد الإمامين العسكريين في سامراء".

وأضاف الآلوسي أن "مخطط سليماني الإرهابي يأتي ضمن سلسلة مخططات وضعها الحرس الثوري ومليشيات إيران لإشعال العراق والمنطقة بالحرب الطائفية وبالتالي إجهاض الضغوطات الدولية المتنامية على نظام طهران".

ويسعى النظام الإيراني من خلال طرق مختلفة في مقدمتها نشر شبكة من الصواريخ مختلفة المدى ودعم المليشيات والمجاميع الإرهابية في العراق إلى جر أمريكا إلى ردة فعل عسكرية على الساحة العراقية لتجنيب الحرس الثوري ومليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.