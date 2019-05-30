شكرا لقرائتكم اعترافات عشماوي تكشف علاقته ببلحاج وقيادات الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدّث الإرهابي هشام عشماوي خلال التحقيقات التي أجرتها معه سلطات التحقيق الليبية، عن العلاقة التي كانت تربطه بشخصيات عسكرية وسياسية بارزة لا زالت تتواجد في المشهد السياسي الليبي إلى الآن، وبالدعم الذي تلقاه منها، لتنفيذ جرائمه في ليبيا ومصر.

وكشف خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، لـ"العربية.نت"، جزء من اعترافات الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في ليبيا ومصر، وأوضح أن عشماوي أدلى خلال التحقيقات معه أنه "كان على اتصال دائم مع أمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدةعبد الحكيم بلحاج وإلتقى به عدة مرات، وكذلك مع القيادي في تنظيم الإخوان علي الصلابي"، مضيفا أنه اعترف كذلك، بأن الدعم اللوجستي والبشري الذي كان يصل إلى الجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي، كان يأتيهم من طرابلس ومصراتة عن طريق البحر، بناءا على تنسيق بينهم وبين قيادات الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين".

وأشار العبيدي، إلى أن عشماوي "كان من ضمن القيادات الإرهابية المسؤولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر، كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق، نظرا لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك".