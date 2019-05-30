شكرا لقرائتكم تويتر تدعم إضافة الضيوف إلى البث المباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة البث المباشر تسمح للمستخدمين بدعوة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إلى البث.

وقالت تويتر في منشور على مدونتها: “يمكن إجراء المحادثات على تويتر بطرائق عدة، ويضيف آخر تحديث لخدمة البث المباشر بعدًا آخر لكيفية مناقشة ما يحدث”.

وأضافت الشركة أنه يمكن للمستخدمين؛ اعتبارًا من اليوم، إجراء بث مباشر ثم دعوة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص كضيوف. ويمكن لجميع المتابعين سماع أصوات الضيوف، كما يمكن للضيوف الخروج من البث في أي وقت.

وكانت تويتر قد دعمت ميزة دعوة الضيوف إلى البث المباشر في تطبيق البث المباشر التابع لها – “بريسكوب” Periscope – في شهر شباط/ فبراير الماضي، والآن قررت جلبها إلى تطبيقها الرئيسي.

ويُعتقد أن هذه الخطوة توضح مدى الأهمية التي أصبحت ميزة البث المباشر تحظى بها لدى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المخاوف بشأن إساءة استخدامها، خاصةً بعدما بث إرهابي نيوزيلندي المجزرة – التي راح ضحيتها 51 مسلمًا أثناء صلاة الجمعة – مباشرةً على موقع فيسبوك، ليزيد الضغط على شبكات التواصل للعمل على مكافحة انتشار المحتوى الإرهابي.

وللسماح للضيوف بالانضمام إلى الفيديو المباشر، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الوجهين المبتسمين التي تظهر أثناء البث، ثم النقر على إشارة “الزائد” + لإضافة الضيوف إلى البث. ويُمنح الضيف 5 ثوانٍ قبل أن يظهر في البث.