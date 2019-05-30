مطالبات برلمانية لأصحاب الأعمال بصرف علاوة للموظفين بالقطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية للعاملين إعمالاً لأحكام قانون العمل، ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وقال "أبو خضرة"، لـ"الخليج 365"، إن قانون العمل يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة للموظفين، ويجب تفعيل هذه الأحكام دعمًا للعاملين، ولتحسين مستواهم المعيشى. ودعا عضو لجنة القوى العاملة إلى ضرورة توفير الأمان الوظيفى لتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، ومنع الفصل التعسفى.

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