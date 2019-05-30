بعد “البيجيدي”.. التقدم والاشتراكية يطلق حوارا وطنيا

بعد الحوار الوطني الذي فتحه حزب العدالة والتنمية لرأب الصدع الذي خلفته مخرجات آخر مؤتمراته، يتجه حزب التقدم والاشتراكية، لإطلاق حوار وطني مماثل.

وفي هذا السياق، قال حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن المكتب السياسي تدارس السبل الكفيلة بتفعيل المبادرة التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب، في شأن الدعوة إلى نقاش وحوار وطني بين مختلف الفاعلين المجتمعيين الجادين، انطلاقا من حاجة البلاد إلى نفس ديموقراطي جديد كفيل بجعلها تواصل مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد.

ويقول الحزب إن الشباب على الخصوص، بحاجة إلى ما يحقق حالة التعبئة الضرورية “في جدوى وضرورة العمل السياسي لتجاوز ما يهدد تجربتنا الديموقراطية والتنموية من منغلقات وفتح آفاق جديدة تسمح بتفعيل حقيقي للدستور وتجاوز وضعية الحيرة والارتباك التي تخيم على الوضع العام ببلادنا”.

وبعد اعتماد الأرضية المؤطرة لهذه المبادرة، والتداول في المداخل والمقاربة المنهجية الكفيلة بحسن تفعيلها، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة خاصة لتتبع تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، وذلك اتجاه كل الفاعلين المجتمعيين الجادين.

ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية إن مبادرته يجب أن تنزل بموازاة العمل الذي يتعين أن تضطلع به التنظيمات الحزبية في الأقاليم والجهات، من خلال الحرص على حمل هذا النقاش والانفتاح على أكبر عدد ممكن من الفعاليات والكفاءات من مختلف المشارب والآفاق بما يجعل المجتمع يتملك هذا النقاش الحيوي الذي ما أحوجنا بلادنا إليه في الظرفية الراهنة.