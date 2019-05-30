محكمة وجدة ترفض دمج العقوبات الحبسية لاثنين من معتقلي “حراك جرادة”

رفضت استئنافية وجدة، اليوم الأربعاء، دمج العقوبات الحبسية، لاثنين من معتقلي “حراك جرادة”.

وفي ذات السياق، قال عبد الحق بنقادي، محامي معتقلي “حراك جرادة”، إن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بوجدة قررت اليوم، رفض طلب ادماج العقوبيتين الحبسيتين لكل من مصطفى ادعينين وعبد العزيز بودشيش.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، قد أصدرت بداية شهر ماي الجاري، قرارها بتخفيض العقوبات في حق مجموعة من معتقلي حراك جرادة.

وخفضت المحكمة الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق كل من “مصطفى ادعنين”، “أمين مقلش”، “عبد العزيز بودشيش”، من ثلاث سنوات سجنا نافذا إلى 15 شهرا لكل واحد منهم، ضمن مدموعة من 18 معتقلا، إلا أن كل من ادعينين وبودشيش كانوا يقضون عقوبة سجنية قبل الحكم عليهم في أحداث “الأربعاء الأسود” في جرادة.