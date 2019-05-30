مالوما لم يحتمل البقاء بدون أنستغرام

فعل الفنان الكولومبي، حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بعد يوم واحد من تعطيله، نتيجة غضبه من هجوم شنه متابعون عليه.

مالوما، الذي دأب على مشاركته يومياته على أنستغرام، يبدو أنه لم يتحمل الإبتعاد عنه، إذ عاد إليه أمس الثلاثاء، بعدما عطل حسابه فيه أول أمس الإثنين، إثر هجوم عليه بسبب طريقة معاملته لشبل صغير.

وظهر مالوما في مقطع فيديو، يعبر عن غضبه من منتقديه الذين هاجموه، لأنه تعامل بطريقة عذبت الشبل، برأيهم، ومنهم من اعتقد أنه يربيه مثل حيوان أليف، في حين هو يحاول توفير الرعاية اللازمة له ولباقي الأشبال بدعم مؤسسة Black Jaguar White Tiger المختصة في المكسيك.

وتساءل مالوما مستنكرا لماذا لم يقم منتقدوه بتقديم الطعام للكلاب الظالة، بدل الهجوم عليه، مشيرا إلى أن الشبل كان سيصاب بمكروه لولا تواجده في المؤسسة.

يذكر أن مالوما يشارك في الدورة المقبلة من مهرجان موازين، بعد تصويره كليب مشترك في مدينة مراكش مع النجم الفرنسي الكونغولي ميتر جيمس، وهو حاليا في جولة فنية بدولة المكسيك.