“سامسونغ” تُطلق 6 هواتف جديدة في المغرب بأثمنة ابتداء من 1400 درهم -صور

كشفت شركة “سامسونغ” للهواتف الذكية، اللثام عن هواتفها الجديدة Galaxy Serie A، التي تم بداية طرحها في المتاجر الرسمية.

وقال أيوب باسعيد، مدير الهواتف في شركة “سامسونغ”، في حديث مع “اليوم24″، مساء اليوم الأربعاء، خلال إطلاق هواتف Galaxy A في الدار البيضاء، أنه سيتم طرح 6 أشكال مختلفة، منA10 إلى A80، بأربعة ألوان.

ولا تزال هواتف “A80” تحت الطلب، وأي زبون سيقوم بطلبه إلى غاية 19 يونيو المقبل، سيحصل معه على معدات استثنائية بشكل حصري.

وكشف المتحدث ذاته، عن مزايا الهواتف الجديدة التي تتميز بكاميراتين، قابلة للتحريك بشكل أمامي “Selfie”، حيث أجريت التجارب ليظل صالحا بدون أي خلل في الكاميرا لأزيد من 120 ألف مرة، كما يتوفر الهاتف على شاشة بحجم 6.4 وبطارية كبيرة أيضا، موضحا أن الهواتف موجهة لجميع الزبناء وفق قدرتهم الشرائية.

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وستتراوح الأثمنة بين 1400 درهم إلى 6 آلاف درهم، مشددا على أنه يتم طرح الهواتف في المغرب في نفس الفترة عالميا، لإرضاء شغف المغاربة.

وأضاف أيوب بوسعيد، أن المبيعات ارتفعت بعد طرح Serie A، وأنهم يحافظون على صدارة المبيعات من بين الماركات الأخرى.