محدث.. تشيلسي بطل الدوري الأوروبي على حساب أرسنال

تتجه الأنظار صوب الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، لمتابعة المباراة المرتقبة بين أرسنال وتشيلسي، في نهائي الدوري الأوروبي مساء يوم الأربعاء.

وتوافد عدد من جماهير قطبي العاصمة الإنجليزية لندن على مدينة باكو لحضور مباراة الديربي، لدعم ومؤازرة لاعبيها من أجل حصد اللقب.





قرار مفاجئ لمخيتاريان

اتخذ الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب أرسنال قرارا بعدم السفر مع بعثة فريقه وخوض المباراة، بسبب بعض الأزمات السياسية بين بلده من ناحية، وبين أذربيجان من ناحية أخرى.

إدارة أرسنال رضخت لرغبة اللاعب ولكنها تواصلت مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لحل الأزمة، وحصل "الجانرز" على كافة الضمانات من جانب أذربيجان لتأمين وجود اللاعب مع فريقه، لكن الأمر لم يغير من قرار مخيتاريان.

أزمة تضرب معسكر تشيلسي

نشبت مشادة كبيرة بين الأرجنتيني جونزالو هيجوايين مهاجم تشيلسي، وزميله البرازيلي ديفيد لويز، خلال إحدى الحصص التدريبية بسبب تدخل عنيف بينهما.

وتطور الأمر رغم محاولات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري لتهدئة الأمور، إلا أن ذلك لم يلق قبولا لدى لويز، الذي قرر مغادرة المران.

خبر سار لـ "البلوز"

تلقى معسكر تشيلسي نبأ سارا بعد تأكد مشاركة الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط الوسط في المباراة المرتقبة، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها جاهزيته لقيادة "البلوز".

ويعد كانتي أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة ساري، ويعول عليه الأخير كثيرا من أجل حصد لقبه الأول مع تشيلسي.

طموح بيتر تشيك

يتطلع بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال لتحقيق ثالث ألقابه القارية في أوروبا، حين يقود "الجانز" خلال مواجهة فريقه السابق تشيلسي في النهائي المرتقب.

وسبق لتشيك وأن توج بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2012 قبل عام واحد من الحصول على لقب الدوري الأوروبي وكلاهما مع تشيلسي.





الحلم يراود هازارد

البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي قال إن لقب الدوري الأوروبي سيكون الختام المثالي لمسيرته مع "البلوز"، في تصريح غير مباشر باقتراب رحيله عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وتشير التقارير إلى أن هازارد بات على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مخيتاريان يثير أزمة لجماهير أرسنال

مخيتاريان كان سببا في تعرض اثنين من مشجعي أرسنال لموقف محرج خلال وجودهما في مدينة باكو، بعد أن تم توقيفهما من قبل أفراد الشرطة، صباح يوم المباراة، بسبب ارتداء كل منهما لقميص يحمل اسم ورقم اللاعب الأرميني مع "الجانرز".

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إنجلترا تضمن الوصافة

ضمنت الفرق الإنجليزية المركز الثاني في قائمة الأكثر حصولا على لقب الدوري الأوروبي، بعد أن انحصر اللقب بين العملاقين أرسنال وتشيلسي.

وتمتلك إنجلترا في رصيدها 8 ألقاب بفارق لقب واحد أقل من الفرق الإيطالية، بينما تتربع أندية إسبانيا على الصدارة بـ12 لقبا.

اشتباكات بين الجماهير

اندلعت اشتباكات بين جماهير الناديين قبل ساعات قليلة من انطلاقة المباراة، في شوارع العاصمة باكو، وأسفرت عن دخول أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه للإصابة.

وقال بارفيز أبوبكيروف، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأذربيجانية، إن مشجعا إنجليزيا دخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تعرضه لجرح بالرأس ونزيف.

باكو تذيب العداء اللندني

تواصلت الأزمات المحيطة بالمباراة المرتقبة بين الثنائي الإنجليزي، تشيلسي وأرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي، والتي ستقام على ملعب باكو الأولمبي.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دولة أذربيجان حق استضافة المباراة النهائية لليوروبا ليج هذا العام، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات مؤخرا.



وتقام المباراة على أهم ملاعب أذربيجان بالعاصمة "باكو"، وهي المدينة الأكبر في البلاد، والتي تقع على ساحل بحر قزوين.

تشيك يشارك أساسيا

أعلن الجهاز الفني لكل من تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين تشكيلتي الفريقين الأساسية لمباراة نهائي الدوري الأوروبي، التي تجمع الفريقين على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، والتي شهدت وجود الحارس المخضرم بيتر تشيك أساسيا في صفوف "الجانرز".

انتقادات شرسة بعد العزوف الجماهيري

تعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لانتقادات حادة بعد انطلاق مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في باكو عاصمة أذربيجان، بسبب العزوف الجماهيري عن حضور اللقاء.

عدة وسائل إعلام بريطانية وحسابات جماهيرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علقت بشكل سلبي على الغياب الجماهيري في النهائي القاري.

نجم تشيلسي وأرسنال السابق يشارك في النقد

انتقد سيسك فابريجاس نجم موناكو الفرنسي، واللاعب السابق لفريقي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، أجواء ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، أثناء تحليله لمباراة "الجانرز" و"البلوز" في نهائي الدوري الأوروبية.

وقال فابريجاس خلال تحليله للقاء في قناة "بي تي سبورت" البريطانية: "من المؤسف أن نرى تلك الأجواء الكئيبة في مباراة نهائي كبيرة مثل هذه".

تشيلسي بطل الدوري الأوربي

فاز تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف على مواطنه أرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي، الذي أقيم على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

وبهذه النتيجة توج تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعد حصده اللقب في نسخة 2012-2013.

هازارد يؤكد رحيله عن تشيلسي

أكد البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق اللندني، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت في الفترة الأخيرة اقتراب هازارد من الانضمام لصفوف ريال مدريد، الذي أكد اللاعب نفسه في عدة مرات أنه يحلم بارتداء قميصه.