مفتي البوسنة والهرسك السابق: اجتماع العقلاء يساهم في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مفتي البوسنة والهرسك السابق، مصطفى سيريتش، إن اجتماع العقلاء يساهم في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه العين الإخبارية، على هامش مشاركته في مؤتمر الوسطية والاعتدال، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة.‎

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