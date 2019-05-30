الان تتابع وفاة 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 في غرق سفينة سياحية مجرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 2:53 ص, 30 مايو 2019 م التعليقات: 0 في الدانوب الخليج 365-متابعات ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس، أن سبعة كوريين لقوا حتفهم وفقد 19 آخرون في غرق سفينة سياحية مجرية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن الوزارة أن 33 كوريا جنوبيا كانوا على متن

السفينة، بينما لم توضح ما إذا كان على متنها أشخاص آخرون.

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